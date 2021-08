Índices Pix: BC divulga indicadores de qualidade sobre o serviço

Índices Pix – metodologias e divulgação de indicadores

O BC informa que a partir deste mês (agosto/21), divulgará indicadores relacionados à prestação do serviço Pix. Sendo assim, de forma a dar transparência à prestação do serviço Pix, o Banco Central divulga os principais indicadores e as respectivas metodologias de cálculo.

Divulgação mensal para acompanhar a qualidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras

Dessa forma, a partir de agosto de 2021, serão divulgados mensalmente os resultados desses índices, possibilitando que a população acompanhe o nível de disponibilidade das plataformas providas pelo BC, bem como a qualidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras e de pagamentos, conforme informa o BC em seu site oficial. Confira os principais indicadores:

Índice de Qualidade de Serviço

Conforme o BC informa, o Índice de Qualidade de Serviço (IQS) expressa a qualidade na prestação de serviço Pix dos participantes do Pix para seus clientes.

Objetivo

Assim sendo, o IQS foi criado para dar informação para cidadãos, empresas e entes governamentais sobre a qualidade do serviço Pix prestado pelas instituições participantes.

Com mais transparência, cidadãos, empresas e entes governamentais possuem um conjunto mais completo de informações para escolher qual instituição eles querem contratar para usar o Pix.

Periodicidade da divulgação

Conforme informa o BC, será divulgado mensalmente, até o dia 20 de cada mês.

Disponibilidade DICT

Você Pode Gostar Também:

Índice que expressa o grau de disponibilidade do DICT (base que armazena as informações das Chaves Pix e respectivas contas transacionais) para os participantes.

Dessa forma, representa o tempo em que o DICT esteve disponível para processar as consultas de Chaves Pix e as demais funcionalidades do sistema, conforme informações do BC.

Objetivo

O objetivo do DICT é estabelecer um nível mínimo de disponibilização do serviço prestado pelo Banco Central do Brasil e dar transparência para a sociedade acerca da qualidade do serviço.

Periodicidade da divulgação

Conforme informa o BC, será divulgado mensalmente, até o dia 20 de cada mês, assim como o índice anterior.

Disponibilidade SPI

Índice que expressa o grau de disponibilidade do SPI (infraestrutura de liquidação) para os participantes. Representa o tempo em que o SPI esteve disponível para processar as transações Pix.

Objetivo

Conforme o BC, esse índice objetiva estabelecer um nível mínimo de disponibilização do serviço prestado pelo Banco Central do Brasil e dar transparência para a sociedade acerca da qualidade do serviço.

Periodicidade da divulgação

Assim como os anteriores, esse índice, será divulgado mensalmente, até o dia 20 de cada mês, assim como o índice anterior, informa o BC.