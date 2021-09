Inep abre novo prazo para pedidos de reaplicação do Encceja 2020

[ad_1]



Participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 que não puderam fazer o exame devido a problemas logísticos ou por apresentarem sintomas de doenças infectocontagiosas nos últimos dias 28 e 29 podem solicitar a reaplicação das provas a partir desta segunda-feira, dia 30 de agosto.

De acordo com o Inep, os pedidos de reaplicação das provas devem ser feitos no site do Encceja até a próxima sexta-feira, dia 3 de setembro. Os participantes deverão enviar documento que comprove o que motivou a ausência.

A análise dos casos é feita pelo Inep individualmente. Aqueles cujas solicitações forem aprovadas poderão participar da reaplicação. A aplicação das provas está prevista para os dias 13 e 14 de outubro.

Conforme o edital do exame, podem solicitar a reaplicação das provas os estudantes que apresentaram sintomas de alguma das doenças infectocontagiosas previstas no documento. Entre as doenças previstas no edital figuram a covid-19, a coqueluche, a difteria, a varíola, a Influenza humana A e B, sarampo e outras.

O Inep exige o envio de diagnóstico com a descrição da condição, o código da Classificação Internacional de Doença (CID 10), e a assinatura do profissional que realizou o diagnóstico, com o número do CRM. Além disso, o documento deve ter o tamanho máximo de 2 MB e os formatos aceitos são PDF, PNG e JPG.

Sobre o Encceja 2020

O Inep aplicou as provas do Encceja 2020 no último domingo, durante a manhã (das 9h às 14h) e também no turno da tarde das (15h30 às 21h30).

De acordo com a autarquia do MEC, mais de 1,6 milhão de estudantes realizaram inscrição para participar desta edição de 2020. Do total, 297.543 participantes buscam a certificação para o ensino fundamental, enquanto 1.310.593 se inscreveram para obter o certificado do ensino médio.

Os gabaritos das provas serão liberados na próxima quarta-feira, dia 1º de setembro. No entanto, o Inep ainda não informou quando publicará os resultados.

Com informações da Agência Brasil.

