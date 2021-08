Inep disponibiliza apostilas de estudo para o Encceja

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou apostilas de estudos para inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) se prepararem para a avaliação.

Desse modo, os interessados podem encontrar no site do Inep diversas apostilas gratuitas e provas e gabaritos de edições anteriores do Encceja.

A aplicação das provas do Encceja estava prevista para abril deste ano. No entanto, devido à pandemia, o Inep adiou o exame para o dia 29 de agosto. De acordo com a autarquia do MEC, são esperados 1,6 milhão de inscritos para as provas. A divulgação dos gabaritos está prevista para o dia 1º de setembro.

Sobre o Encceja

Criado em 2002 com o objetivo de avaliar o conhecimento de jovens e adultos que voltaram a estudar em uma idade já avançada por não conseguirem se formar no tempo adequado, o Encceja não é obrigatório. De acordo com o MEC, para obter o certificado do ensino fundamental é preciso ter 15 anos completos na data da avaliação. Já para a certificação do ensino médio, a idade exigida é de 18 anos completos.

Com informações da Agência Brasil.

