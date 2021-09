informações antigas podem causar bloqueios

[ad_1]



Entra semana e sai semana e as reclamações continuam. Alguns internautas continuam usando as redes sociais para criticar bloqueios e cancelamentos no Auxílio Emergencial. Nesta segunda-feira (30), uma das usuárias do programa disse que passou por um problema por causa de uma informação antiga sobre a mesma.

“Meu auxilio emergencial foi cancelado constando q sou servidora publica. Mas não sou pois trabalhei na prefeitura como contratada até dia 19 de março de 2020 e até hoje não voltei ao trabalho. Preciso desse auxílio. Tenho duas filhas. Por favor, me ajudem”, disse a internauta Marilene de Jesus, da cidade de Brejões, na Bahia.

Em tese, Marilene não poderia ter perdido esse benefício por esse motivo. Isso porque se entende que ela foi servidora pública até o período anterior ao pagamento do Auxílio Emergencial ainda no ano passado. Se ela recebeu o dinheiro no ano passado e agora, não poderia ter perdido o projeto por essa razão. É o que se sabe.

É claro, aliás, que no caso em questão não se sabe o que pode ter acontecido de maneira particular. De modo que a Dataprev pode ter cancelado o benefício por algum outro motivo. No entanto, de acordo com o relato da usuária, dá para dizer que o que aconteceu foi mesmo o desencontro de informações oficiais. Uma confusão.

Muito provavelmente, a Dataprev cancelou esse programa porque verificou em algum banco de dado que a usuária ainda era funcionária pública. É justamente por isso que é importante atualizar todas as informações em todos canais oficiais possíveis. Isso porque qualquer incoerência nesses dados pode acabar causando um cancelamento no benefício.

Contestação é possibilidade

De acordo com a Dataprev, uma saída para as pessoas que não concordam com os cancelamentos é a contestação. Esses usuários podem fazer isso através do site oficial do programa. É o mesmo em que ele consulta as informações do Auxílio. Não muda.

O problema é que nem todo mundo pode fazer isso. Ainda de acordo com a Dataprev, nos casos dos cancelamentos definitivos, o trabalhador não tem o direito de questionar o resultado. Esse é uma das regras mais polêmicas do Auxílio este ano.

Nestes casos, uma possível saída é procurar ajuda da Defensoria Pública da União (DPU). Membros desse órgão costumam dizer que grande parte dos problemas que chegam por lá possuem relação com a falta de atualização de dados.

Auxílio Emergencial

De acordo com informações do Governo Federal, cerca de 2 milhões de pessoas passaram por bloqueios e cancelamentos do Auxílio Emergencial este ano. Esse número considera apenas o período que vai de abril até junho. O número deve ser maior.

Boa parte delas são pessoas que não passaram pelo crivo das análises da Dataprev. Segundo membros do poder executivo, esse órgão está sendo responsável por realizar sucessivas análises nas contas desses cidadãos.

Sempre que eles encontrarem certas incoerências nessas informações eles poderão cancelar o perfil. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 37 milhões de brasileiros recebem o dinheiro do Auxílio Emergencial.