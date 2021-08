Início ruim deixa América-MG longe da meta traçada por presidente

Belo Horizonte, MG, 04 (AFI) – O início ruim no Campeonato Brasileiro deixou o América-MG distante de atingir a meta traçada pelo presidente Marcus Salum, que projetou, no mínimo, 25 pontos no primeiro turno.

Na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 11 pontos, o América-MG tem mais cinco partidas pelo primeiro turno e precisaria conquistar 14 pontos. Ou seja, ter um aproveitamento de 93,3%.

“Minha visão de Série A para os clubes intermediários é assim: o primeiro turno é fundamental para os clubes de poder aquisitivo menor. Você tem que ter uma bandeirada no primeiro turno de 25 pontos. No mínimo. E aí, você tem condição de se estabilizar, porque o segundo turno fica muito difícil”, disse Salum ao Superesportes em fevereiro.

As últimas partidas do América-MG no primeiro turno são: Fluminense (casa), Chapecoense (fora), Red Bull Bragantino (casa), Ceará (casa) e São Paulo (fora).

À DISPOSIÇÃO

Uma das principais contratações do América-MG na temporada, o atacante Berrío teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Como não disputa uma partida oficial desde março de 2020, Berrío ainda tem presença incerta no jogo deste domingo, contra o Fluminense, na Arena Independência, pela 15ª rodada do Brasileirão.