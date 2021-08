Instagram anuncia fim do ‘arrasta para cima’ nos Stories

Quem segue qualquer tipo de influenciador no Instagram já está mais do que acostumado com o famoso “arrasta para cima”. Agora, isso chegará ao fim. Pelo menos da forma que é hoje em dia. Isso porque a rede social anunciou nesta segunda-feira (23) o fim da função utilizada nos Stories, voltada apenas para contas verificadas e com mais de 10 mil seguidores.