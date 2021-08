Instituição lança método alternativo de aprendizagem 

Ano após ano o mercado de trabalho fica cada vez mais exigente e competitivo, requisitando dos candidatos o máximo de atribuições possíveis. Pensando nisso, a Cruzeiro do Sul Educacional lançou um método alternativo de aprendizado: o programa Trilhas Customizáveis.

O método busca promover uma jornada completa e flexível, onde o aluno da graduação, presencial ou EAD (ensino a distância), escolhe as disciplinas adicionais para ajudar no desenvolvimento de suas expertises, com o objetivo de construir uma carreira de sucesso.

De acordo com a entidade, os conteúdos do programa Trilhas Customizáveis abordam as competências desejáveis para a entrada no mercado de trabalho no século XXI.

O curso é composto por matérias obrigatórias para cada curso, mas com as Trilhas, os estudantes têm diversas opções para engrandecer a carreira acadêmica e profissional. O objetivo do programa é planejar uma sequência na aprendizagem considerando as metas profissionais de cada um.

Com isso, o aluno pode traçar seu caminho acadêmico ou contar com a mentoria dos coordenadores para personalizar a sua trajetória, alcançando uma ascensão logo nos primeiros anos de carreira.

Flexibilização do currículo

Para o diretor acadêmico de Educação a Distância da Cruzeiro do Sul Educacional, Carlos Fernando Araújo Júnior, a flexibilização do currículo é uma extensão da nova realidade. “As Trilhas Customizáveis garantem uma base de aprendizagem por competências, proporciona autonomia e agrega conhecimentos diferenciados no histórico escolar do aluno, colocando esse profissional em destaque”, explica Júnior.

O “Trilhas de Aprendizagem” está disponível para todos os cursos de graduação, presencial e ou remoto da Cruzeiro do Sul Educacional, e a adesão ao programa pode ser feita em períodos específicos em cada semestre. Para saber mais, basta acessar o link oficial clicando aqui.

