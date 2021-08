Instituto ACM apresenta nova sede e promove debate virtual para discutir a Bahia

O Instituto ACM realiza no próximo dia 02 de setembro, a partir das 17h, um bate-papo virtual com o tema “Bahia: Tradição e Modernidade”. O evento faz parte da 11ª edição da Semana ACM que anualmente homenageia o nascimento do senador Antonio Carlos Magalhães, sempre promovendo temas relevantes para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do estado. A edição desse ano marca também a abertura das novas instalações do Instituto, que agora está localizado na rua Professor Aristides Novis, 123 – Federação. O evento on-line será aberto ao público, com transmissão pelo canal oficial do Instituto no Youtube.

O debate tem como ponto de partida o legado do senador nas áreas de Cultura, Economia, Política e Administração Pública, e como ele orientou as intervenções nesses segmentos, com o ideal de “construir o futuro sem destruir o passado”. Dentre suas realizações, destacam-se as obras de grande impacto para Salvador, com a reforma urbana que promoveu a abertura das chamadas “avenidas de vale”, responsáveis pela modernização do tráfego então caótico da cidade. A iniciativa firmou a sua imagem de administrador competente, recebendo o título de “Prefeito do Século”.

Nos três mandatos como governador da Bahia, expandiu a cidade para o norte, com a construção da Av. Luís Viana Filho – a Paralela – e a implantação do novo Centro Administrativo da Bahia (CAB). Promoveu o desenvolvimento econômico do estado, com a implantação do Polo Petroquímico de Camaçari e abertura das fronteiras agrícolas do Oeste; a implantação da indústria de celulose, além da construção da Central de Abastecimento (CEASA).

Outra prioridade dos seus governos foi a preservação do patrimônio cultural do estado, recuperando o Centro Histórico de Salvador e construindo uma política cultural apoiada no fomento à produção e circulação de bens culturais. Criou o Balé do Teatro Castro Alves e a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA). Além de ter sido responsável pela instalação de obras de arte em praças da cidade e em todos os prédios do CAB, dentre outras ações relevantes na área.

Segundo a diretora executiva do Instituto ACM, Claudia Vaz, o tema da Semana foi escolhido pensando na Bahia do presente e do futuro, e em como a administração de Antonio Carlos, homem moderno e visionário, pode contribuir com exemplos de sucesso. “Discutir modernidade, em relação ao nosso estado é, antes de tudo, pensar o futuro e preservar nossas raízes, algo que sempre foi a tônica do governo desse grande líder político”, aponta Claudia.

Para discutir todas essas questões, o bate-papo virtual reunirá grandes nomes do cenário baiano, como o especialista em planejamento urbano, ex-senador e ex-secretário do Planejamento, Ciência e Tecnologia da Bahia, Waldeck Ornelas; o cientista político, professor-doutor, ex-deputado estadual e ex-secretário de educação de Salvador, Paulo Fábio Dantas; o escritor e jornalista Fernando Vita e o sociólogo, mestre em Ciências Sociais, doutor em História, jornalista e escritor, Gustavo Falcón. A medição ficará a cargo do radialista e ex-prefeito de Salvador, Mário Kertész.

Além do bate-papo, a programação contará com a participação do cantor e poeta Carlos Pitta, que fará uma performance especial sobre a importância da vida e obra do senador Antonio Carlos Magalhães.

O evento é uma realização do Instituto ACM e conta com o apoio da Rede Bahia.

17h05 – Fala de boas-vindas de Dr. Antonio Carlos Magalhães Júnior (presidente Instituto ACM) e Paulo Cesena (CEO do grupo Rede Bahia)

17h15 – Apresentação Carlos Pitta