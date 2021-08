Instituto Coca-Cola abre 26 mil vagas em programa de capacitação gratuita para jovens

O Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com a Solar Coca-Cola, está com inscrições abertas, a partir de 02 de agosto, para o preenchimento de 26 mil vagas do projeto Coletivo Online, programa de empregabilidade 100% digital. O projeto é 100% digital e gratuito e é voltado para jovens que pretendem conseguir um primeiro emprego,

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site. . Para se candidatar, é necessário atender os dois pré-requisitos: idade entre 16 e 25 anos e estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio.

O programa online distribui conteúdos por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, permitindo que o jovem faça o curso de qualquer lugar, a qualquer momento. Ao longo da formação, os jovens vão ter acesso a temas como: plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e preparação para processos seletivos.

Durante seis semanas, os participantes recebem 10 videoaulas e atividades para testarem seus conhecimentos no próprio celular. Após a conclusão do curso, os jovens recebem certificado de conclusão e são direcionados para o cadastro no banco de vagas dentro da comunidade exclusiva do Coletivo. A partir daí, eles estão aptos a concorrerem as vagas disponibilizadas por uma rede de 400 parceiros empregadores.