Inteligência emocional nas empresas – Como estimular?

Estimular a inteligência emocional nas empresas garante que o seu negócio possa ter uma equipe muito mais saudável e feliz. Afinal, as emoções fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa, e saber escutá-las coerentemente é de suma importância para que estas não atrapalhem a vida cotidiana.

Com esse pressuposto em mente, fizemos este breve guia com algumas dicas que possam ser úteis para você, líder. Acompanhe.

Como estimular a inteligência emocional nas empresas?

A inteligência emocional nas empresas deve ser estimulada cotidianamente, e não em um único momento. Apenas dessa forma é que ela se tornará uma realidade na vida das pessoas.

Entendido isso, vamos às dicas e sugestões que trouxemos para você:

1- Incentive a comunicação não-violenta e o diálogo

O diálogo é um bom caminho para se escutar as emoções de forma saudável, falar sobre expectativas, planos e objetivos. Aqui, a comunicação não-violenta no trabalho também se faz necessária.

Esses dois pontos irão melhorar a interação na equipe, fazendo com que as questões emocionais sejam mais bem manejadas.

2- Demonstre equilíbrio emocional diante dos conflitos entre os seus liderados

Você, como líder, precisa ser um exemplo para a sua equipe. Isso quer dizer que antes de querer estimular a inteligência emocional nas empresas, foque em trabalhar a sua própria. Assim você se portará de um modo muito mais equilibrado diante das outras pessoas.

E esse seu equilíbrio servirá de alicerce na hora em que conflitos surgirem dentro da equipe. Afinal, seu time se baseará na sua maneira de agir.

3- Pratique a escuta ativa com seus liderados

Escutar as angústias e aflições da sua equipe também é importante. Dessa maneira eles se sentirão muito mais acolhidos, e isso fará com que as emoções sejam escutadas de um modo mais efetivo.

É claro que você não precisa se tornar um confidente dos seus liderados, mas dar margem para que as emoções sejam exploradas de um modo positivo pode ajudar.

4- Incentive o autoconhecimento e os cuidados com a saúde mental

Sempre incentive o autoconhecimento, pois ele garantirá mais inteligência emocional nas empresas. Da mesma forma, seja uma pessoa que está sempre ponderando sobre a importância da saúde mental – isso fará diferença.

5- Invista em treinamentos de saúde emocional

Treinamentos de inteligência emocional nas empresas também podem ajudar nesse momento. Atualmente, existem muitas organizações e instituições focadas em treinamentos de inteligência emocional, e elas poderão ajudar a sua equipe a enxergar caminhos mais saudáveis e promissores.

6- Estabeleça a cultura do feedback e reconhecimento da equipe

Pratique sempre o feedback e o reconhecimento da sua equipe, pois esse tipo de ação fará com que eles se sintam muito mais valorizados e respeitados dentro da empresa.

E esses pontos são fundamentais para garantir que o seu time consiga desenvolver a inteligência emocional com maestria. Afinal, não existe saúde que resista a um espaço tóxico, sem feedback e sem reconhecimento, você não acha? Então promova um ambiente saudável!

Seja você a força motriz por trás do processo de inteligência emocional na sua corporação. Incentive esse cuidado com a saúde mental! 🙂