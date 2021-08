Inter de Limeira-SP 2 x 1 Cianorte-PR – Leão vence duelo direto e segue vivo na briga pela classificação na Série D

Limeira, SP, 28 (AFI) – Em confronto direito por uma vaga no G4 do Grupo A7 do Campeonato Brasileiro da Série C, a Inter de Limeira fez valer o fator casa e ganhou do Cianorte-PR, por 2 a 1, no estádio Major Levy Sobrinho. Léo Reis e Igor Gabriel marcaram para o alvinegro paulista, enquanto Tales descontou para os paranaenses.

A vitória faz a Inter de Limeira chegar na última rodada com chances de classificação. O time está em quinto lugar, com os mesmos 16 pontos do Bangu, que é o quarto colocado. Já o Cianorte está em terceiro, com 19.

DETALHES DO DUELO

Precisando vencer para seguir vivo na briga pela classificação, a Inter de Limeira começou a partida fazendo pressão na área adversária e abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo. Léo Reis recebeu na área, de costas para o gol, girou em cima do zagueiro e bateu firme para o fundo das redes, sem chances para o goleiro adversário.

O duelo foi disputado no Estádio Major Levi Sobrinho

Mesmo acuados, o Cianorte conseguiu empatar no começo do segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Tales – que havia acabado de entrar no duelo – apareceu na área e completou um cruzamento com um chute forte, de primeira, para o fundo das redes. Já o gol da vitória da Inter de Limeira veio aos 15. Igor Gabriel fez jogada individual, invadiu a área e bateu no cantinho, fechando o placar em 2 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes fecham suas participações na primeira fase no próximo sábado (04) com a disputa da 14ª rodada da primeira fase da Série D de forma completa às 15h. O Cianorte-PR recebe a Portuguesa no Estádio Albino Turbay e a Inter de Limeira visita o Madureira, no Conselheiro Galvão.