Inter de Limeira-SP x Cianorte-PR – Com ambas podendo se classificar, duelo acontece no sábado

Limeira, SP, 27 (AFI) – Neste sábado, às 17h, Inter de Limeira e Cianorte se encontram em momentos completamente opostos. Apesar disso, ambas as equipes tem chance de avançarem para a próxima fase. O confronto é válido pela 13° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e acontece neste sábado, às 17h, no Limeirão.

Apesar da estar na última colocação do Grupo A7 com 13 pontos, a equipe da casa ainda tem chances de se classificar para a próxima fase. Já o Cianorte, é o vice-líder com 19.

FOCADOS NA CLASSIFICAÇÃO

Roger ressaltou a entrega da equipe desde que chegou

“Tenho um grupo muito batalhador, desde que cheguei aqui não faltou entrega. Estamos treinando muito forte nesta semana e já estudamos o Cianorte. À vezes deixamos o resultado escapar por um detalhe, porém isso não vai acontecer no sábado. Buscaremos a classificação sempre”, disse o treinador.

DEFESA EM DIA

O time sofreu apenas dois gols nos últimos cinco jogos. Marca importante que ajudou a equipe a construir a sequência invicta.