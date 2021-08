Intercity Hotels abre novas oportunidades de EMPREGO; confira os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a Intercity Hotels, empresa que não para de crescer no segmento de hotelaria urbana no país, abre novas vagas de emprego para professionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Agente de Serviços Florianópolis-SC Jovem Aprendiz Bauru-SP Assistente de Manutenção Florianópolis-SC Garçom Bauru-SP Assistente de DP (PCD) Bauru-SP Agente de Serviços Curitiba-PR Recepcionista São Paulo-SP Almoxarife Teresópolis-RJ Assistente de Manutenção Brasília-DF Técnico de Manutenção Caxias do Sul-RS Agente de Serviços Teresópolis-RJ Auxiliar de Serviços Gerais São Paulo-SP Executivo de Contas Florianópolis-SC Garçom Porto Alegre-RS Agente de Serviços Porto Alegre-RS Agente de Serviços Brasília-DF Analista de Administração de Pessoal Porto Alegre-RS Recepcionista Brasília-DF Assistente de Manutenção São Paulo-SP Coordenador de Alimentos e Bebidas Manaus-AM Garçom Ribeirão Preto-SP Coordenador de Recepção e Eventos Caxias do Sul-RS Executivo de Contas São Paulo-SP Jovem Aprendiz São Paulo-SP Gerente Geral Região Sul Recepcionista Gravataí-RS Assistente Administrativo Financeiro São Paulo-SP Agente de Serviços São Paulo-SP e Curitiba-PR Auxiliar de Cozinha Porto Alegre-RS Garçom Porto Alegre-RS Steward Porto Alegre-RS Recepcionista Porto Alegre-RS Agente de Serviços Porto Alegre-RS Gerente Operacional Porto Alegre-RS Assistente de Manutenção Gravataí-RS Garçom São Paulo-SP Auxiliar de Serviços Gerais Rio de Janeiro-RJ Auxiliar de Cozinha São Paulo-SP Auxiliar de Serviços Gerais (PCD) Porto Alegre-RS Garçom (vaga exclusiva para PCD) Porto Alegre-RS Garçom Ribeirão Preto-SP Auxiliar de Cozinha Porto Alegre-RS Cozinheiro Florianópolis-SC Cozinheiro Florianópolis-SC

Sobre a Intercity Hotels

Você Pode Gostar Também:

A Intercity Hotels, que pertence ao grupo ICH Administração de Hotéis que também detém as marcas Yoo2 by Intercity e hi!, é uma empresa pioneira e inovadora no segmento de hotelaria urbana no país, e que vem conquistando novos destinos a cada dia.

Para comodidade de seus hóspedes recentemente a Intercity Hotels fechou uma grande parceria de distribuição com a rede homônima alemã Intercity Hotel, que administra mais de 40 hotéis na Europa, Ásia e outros destinos internacionais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Intercity Hotels e cadastre-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.