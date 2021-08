Internacional avança em negociação com meio-campista ex-Fluminense

Porto Alegre, RS, 16 (AFI) – Depois de conseguir rescindir o contrato com o Fluminense na Justiça, Miguel está conversando para assinar com o Internacional. O Santos também está no páreo com o Colorado.

O clube carioca pretende recorrer ao caso, o que não impediu que os gaúchos mantivessem e testificassem o contato com o atleta.

O CONTRATO

Caso o negócio acabe indo para frente, o contrato com o meio-campista seria de cinco anos.

SANTOS DE OLHO

Apesar do Inter ser “favorito”, Miguel foi promovido por Fernando Diniz no Fluminense e existe uma relação de carinho entre treinador e jogador. O que poderia ser um fator para ele “descer a serra” e ir jogar no peixe.

JOVEM CARREIRA

Promovido em 2019, quando tinha 16 anos, Miguel soma 20 jogos pelo profissional do Fluminense, com 611 minutos jogados, o equivalente a menos de sete partidas completas, quatro assistências e nenhum gol marcado.