Internacional encaminha empréstimo de zagueiro para rival do Brasileirão

Porto Alegre, RS, 18 (AFI) – Em ascensão no Campeonato Brasileiro, o Internacional ainda faz pequenos ajustes em seu elenco. Por isso, nos últimos dias o clube encaminhou o empréstimo do jovem zagueiro Pedro Henrique para o Sport, rival do Colorado na Série A.

As duas diretorias já definiram a divisão de salários e a intenção é que nos próximos dias as partes cheguem num consenso para que ele permaneça na Ilha do Retiro até o final da temporada.

Pedro Henrique tem apenas 20 anos e foi revelado na base do Internacional. Neste ano acumula 11 partidas pelo time profissional, sendo que nos últimos jogos havia sido apenas opção no banco de reservas de Diego Aguirre.

Atualmente, o Internacional é o nono colocado no Brasileirão com 21 pontos conquistados. Já o Sport vive situação oposta, aparecendo apenas em 17º com 15 – é o primeiro na zona de rebaixamento.