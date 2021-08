Internacional x Fluminense – Colorado motivado contra um Flu pressionado

Porto Alegre, RS, 13 (AFI) – Empolgado com a goleada sobre o poderoso Flamengo, o Internacional quer manter a boa fase neste domingo, quando receberá o Fluminense, às 20h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O PLACAR FI acompanhará o jogo em TEMPO REAL.

Na última rodada, o Internacional surpreendeu a todos ao golear o Flamengo, por 4 a 0, em pleno Maracanã, no resultado mais improvável da rodada. A vitória foi importante para deixar o time mais tranquilo contra a zona de rebaixamento, pulando para a décima primeira posição com 18 pontos ganhos.

Por outro lado, o Fluminense vive situação delicada na temporada. São três derrotas seguidas no Brasileirão e na última semana o time só empatou com o Barcelona-EQU pelas quartas de final da Libertadores O time carioca é apenas o décimo terceiro colocado com 17 pontos e vê o técnico Roger Machado cada vez mais pressionado.

DÚVIDAS NO COLORADO

A vitória sobre o Flamengo colocou dúvidas na cabeça do técnico Diego Aguirre. Isso porque Moisés retorna após cumprir suspensão automática, mas Paulo Victor fez ótima partida e pode ser mantido na lateral-esquerda. No meio-campo, Rodrigo Lindoso também foi bem e pode ser mantido. Se isso não acontecer, provavelmente entrará mais um atacante, sendo Palacios ou Caio Vidal.

“O jogo contra o Flamengo foi um dos melhores pelo Inter. Trabalhei muito forte porque precisava de uma atuação dessas, e com vitória. Trabalhar porque domingo temos outro jogo importante e, se Deus quiser, sairemos com a vitória”, disse o goleiro Daniel em entrevista coletiva.

Diego Aguirre carrega dúvidas para o duelo de domingo contra o Fluminense

FLUMINENSE INDEFINIDO

O técnico Roger Machado adiantou em entrevista que aguardará o departamento médico para definir a escalação do Fluminense em Porto Alegre. O empate com o Barcelona pressionou a comissão técnica ainda mais em buscar uma vitória no Equador pela classificação às semifinais da Libertadores, e essa é a prioridade do time no momento.

Por outro lado, Roger Machado disse que uma vitória sobre o Internacional aumentaria a confiança do time para o duelo no Equador. Por isso, a decisão sobre quem jogará somente será resolvida no hotel e divulgada momentos antes de a bola rolar.