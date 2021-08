Irmã de Scheila Carvalho morre vítima de doença degenerativa; entenda

A irmã de Scheila Carvalho, ex-dançarina do grupo É o Tchan, faleceu nesta quinta-feira (12). Em uma rede social, a esposa do cantor Tony Salles escreveu: “Obrigada Deus por libertar minha irmã desse sofrimento! Foram 4 anos lutando contra uma doença degenerativa (Ela) que tirou dela tudo o que amava fazer! Agora vc está livre da matéria minha irmã ! Vá em Paz ! Corra para os braços do nosso Pai e irmão e dê um abraço bem forte neles por nós! Te amamos Guerreira!!!”, disse.

Vânia Carvalho era portadora de Ela (Esclerose Lateral Amiotrófica), uma doença degenerativa que ataca o sistema nervoso e enfraquece os músculos e funções físicas.

Nos comentários, os seguidores lamentaram e deixaram mensagens de acolhimento para a dançarina. “Meus sentimentos, Scheilinha. Que o Senhor console toda família”, disse o cantor Xanddy. “Força pra toda família”, desejou Gracyanne Barbosa. “Ahhh Scheila, amada! Meus sentimentos! Que Deus conforte seu coração minha querida”, comentou Viviane Araújo. “Sinto muito. Força pra toda família”, escreveu uma fã.