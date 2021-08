Irmãos gêmeos acertam com o Rubro-negro Gaúcho

Campinas, SP, 12 (AFI) – Contando com o agenciamento da empresa MP Sports, intermediação e participação, com sucesso na Europa, Estados Unidos e interagindo no Brasil, a empresa que cuida na carreira de vários atletas profissionais e que tem como diretores executivos, Rubens Gonçalves Netto e Carlos Moreno Pereira Pinoza, acertaram os ingressos de dois jogadores junto ao Tupy Futebol Clube de Crissiumal, do interior do Rio Grande do Sul. Chegam para a disputa do Campeonato da Série A2, do Futebol Gaúcho que oferece duas vagas à elite do Gauchão de 2022 e uma para a Copa do Brasil na próxima temporada.

MAIS DOS IRMÃOS GÊMEOS



Vão defender o Tupy, o zagueiro Luan Berny, que também atua como volante, além do atacante Renan Berny. O defensor tem passagens pelas categorias de base do Fluminense-RJ, Cruzeiro-MG, São Raimundo-RR e Marítimo-POR, este também como profissional. Já o comandante de ataque, Renan atuou pelo Remo-PA e São Raimundo-RR, respectivamente. Além dos atletas assinarem com o Rubro-Negro, os mesmos renovaram recentemente seus vínculos por um período de três anos com a empresa MP Sports.

FORMATO DA SÉRIE A2

A competição inicia-se no próximo sábado(14 de agosto), com 16 clubes divididos em dois grupos. A primeira fase será disputada em turno e returno, classificando-se os quatro melhores de cada grupo para as quartas de final, em sistema de mata-mata até a final.

O campeão e o vice-campeão estarão classificados para a elite do Gauchão de 2022. O grupo A, é compostos pelas seguinte equipes: Glória, Igrejinha, Passo Fundo, União Frederiquense, Tupi, Veranópolis, Cruzeiro e Brasil de Farroupilha. Enquanto o grupo B conta Inter de Santa Maria, São Gabriel, Guarani-Va, Guarany-Ba, São Paulo, Lajeadense, Bagé e Avenida.

ESTREIA

O Tupy faz a sua estreia no próximo sábado, ás 15h, em Vacaria, no estádio Altos da Glórias, contra o Glória.