Irmãs são vítimas de acidente grave no Sertão alagoano; Uma delas morreu

Uma jovem morreu e sua irmã ficou gravemente ferida em um acidente, na rodovia AL 220, próximo à entrada do município de Senador Rui Palmeira, no sertão de Alagoas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), as vítimas seguiam em uma motocicleta modelo POP, de cor preta e placa QLA 4435/AL, de Olho D’água do Casado em direção a São José da Tapera quando se chocaram com uma carreta.

Tatyelle Barros dos Anjos, 19 anos, foi arremessada a alguns metros e morreu no local. Já, Tatiane Barros dos Anjos, 23 anos, foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Regional de Santana do Ipanema.

Ainda de acordo com a Polícia, os veículos envolvidos no acidente foram levados para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de São José da Tapera, assim como o motorista da carreta, que vai prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Ele disse em depoimento que a condutora da moto fez uma conversão à esquerda na pista e ele não conseguiu evitar o choque. Confira vídeos registrados no local do acidente (crédito: Aranildo Eliziário/Cortesia).