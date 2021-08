Isabelle Drummond é acusada de construir igreja no quintal de casa alugada

A atriz Isabelle Drummond leva uma vida mais reservada e dificilmente é envolvida em polêmicas, mas na madrugada deste sábado (14) seu nome ficou entre os termos mais comentados no Twitter. A situação aconteceu depois que a produtora audiovisual Mariana Rocha acusou a artista de construir uma igreja em sua casa, que estava alugada há dois anos.

“Inacreditável. A atriz Isabelle Drummond alugou minha casa por dois anos, construiu uma igreja no meu quintal sem a minha autorização e, pra surpresa minha, me bloqueou nas redes sociais. Por quê? Ninguém sabe que ela tem uma igreja evangélica?”, escreveu Mariana.

Questionada pelos seguidores, a produtora disse que derrubou a construção, pois ela não foi construída com o seu consentimento.

A igreja de Isabelle Drummond

A atriz tem uma igreja evangélica registrada em seu nome no Rio de Janeiro. Chamada de ‘Casa Shores Rio’, teve a sede criada em março de 2021, mas o endereço registrado no CNPJ não bate com a casa alugada pela atriz. Segundo os registros, a igreja ficaria em uma sala comercial na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

A atriz ainda não comentou sobre o assunto, mas segundo Mariana Rocha, a igreja não era algo feito escondido. “”Foi só um desabafo. É curioso estarem surpresos pela igreja, achei que todo mundo soubesse. Eu tentei acordo, mas fui bloqueada. Já já eu supero”, disse.