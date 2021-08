Isaquias Queiroz se torna 3º maior medalhista do Brasil na história das Olímpiadas

Isaquias Queiroz novamente faz história. Não apenas pela medalha de ouro conquistada nesta sexta-feira (06), na final do do C1 1.000m da canoagem, mas por se tornar o 3º maior medalhista olímpico brasileiro na história. Ele chega a quatro pódios no total, se igualando a nomes como Marcelo Ferreira, da vela, Gustavo Borges, da natação, e Serginho, do vôlei de quadra.