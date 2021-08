Isis Valverde usa vestido de R$ 7 mil e causa na web; veja fotos

Isis Valverde recebeu uma chuva de elogios dos fãs nesta sexta-feira (27) depois que publicou uma série de fotos com um vestido de grife Fendi. Na publicação, ela só colocou uma laranja fazendo alusão a cor do look.

A atriz não explicou do que se tratavam os cliques. Mas, os seguidores amaram todos os ‘closes’ compartilhados. No site da grife italiana Fendi, o vestido custa R$ 7 mil (US$ 1,3 mil). Por conta da beleza da atriz e do glamour apresentado, os seguidores de Isis, de 34 anos, encheram o post de elogios. “Deusa”, disse um. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Socorro”, pediu um terceiro.