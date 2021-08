Itabaiana-SE 1 x 2 Bahia de Feira – Fora de casa, Tremendão surpreende e segue vivo

Itabaiana, SE, 1 (AFI) – Dentro de seus domínios, o Itabaiana-SE foi surpreendido na tarde deste domingo. Pela Série D, o Tricolor da Serra recebeu o Bahia de Feira-BA e acabou sendo derrotado: 2 a 1. Com o resultado, a briga pelo G4 da chave segue aberta e franca. Hoje, os sergipanos são terceiros com 15, enquanto os baianos aparecem em quinto, com 11.

VITÓRIA BAIANA

Fora de casa, o Bahia de Feira-BA realizou um jogo eficiente e mostrou a que veio para o Itabaiana-SE. Na metade da primeira etapa, o Tremendão Baiano saiu na frente, através de Diones. Ainda no primeiro tempo, veio o empate sergipano: Pedro Henrique mandou para as redes e deixou tudo igual.

Bahia de Feira vence o Itabaiana-SE fora de casa (Foto: Artur Aragão via Bahia de Feira)

Na volta dos vestiários, os mandantes tentaram retomar o controle da partida e virá-la. Sem sucesso. De forma eficiente, quem levou a melhor foram os visitantes. Aos 13 minutos, Thiaguinho mandou a bola para as redes e fez o terceiro, definindo a vitória. Nos minutos finais, o Itabaiana-SE ainda tentou empatar, mas não impediu a derrota.

PRÓXIMOS JOGOS

Itabaiana-SE e Bahia de Feira-BA voltam a campo no próximo fim de semana pela Série D. No sábado (7), os sergipanos enfrentarão o Murici no Estádio José Gomes da Costa, às 16h. Um dia depois, também às 16h, o Tremendão fará clássico interestadual diante do Atlético-BA na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.