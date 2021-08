Itabaiana-SE 4 x 1 ASA-AL – Tremendão volta a vencer e fica mais perto da classificação da Série D

Lagarto, SE, 15 (AFI) – Depois de ficar quatro jogos sem vencer, o Itabaiana-SE enfim conseguiu se reabilitar para seguir cada vez mais perto da classificação no Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (15), o Tremendão até saiu atrás no placar, mas venceu o ASA pelo placar de 4 a 1, no Estádio Tremendão.

Com o resultado, o Itabaiana aparece na segunda posição, no pelotão dos times com 19 pontos, ao lado de Sergipe-SE e Retrô-PE. O Juazeirense-BA lidera a chave com 23. Já o ASA vive um momento totalmente diferente na tabela. Com apenas uma vitória em onze jogos, o time alagoano amarga a sétima e penúltima colocação com seis pontos e praticamente deu adeus as chances de avançar.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

PRIMEIRO TEMPO

O duelo começou bastante movimentado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, o placar só foi sair do zero aos 22 minutos. Zé Wilson cobrou falta com categoria, em um chute forte e marcou um golaço, colocando o ASA em vantagem.

Porém, enquanto o time visitante ainda comemorava o primeiro gol, o Itabaiana deixou tudo igual no placar. Aos 26, Téssio Cajá cobrou falta, levantou uma bola na área e Ramon apareceu entre os zagueiros pra testar firme para o fundo das redes. O gol da virada saiu aos 31, quando Jacobina aproveitou um escanteio para cabecear no chão e fechar o placar em 2 a 1 para os donos da casa.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Itabaiana não deu chances para o adversário e em menos de 15 minutos, fez mais dois gols e praticamente decretou a vitória. Aos nove, após um vacilo da defesa adversária, Ila encontrou Paulo Henrique, que invadiu a área, driblou o goleiro e saiu para o abraço.

Já aos 13, foi a vez do próprio Ila balançar as redes. Desta vez, o atacante recebeu ne entrada da área e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro adversário. Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada, com chances para ambos os lados, mas o Itabaiana venceu mesmo por 4 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (22), às 16h, para a disputa da 12ª rodada da primeira fase da Série D. Fora de casa, o Itabaiana visita o Sergipe, no Estádio Batistão. Já no Estádio Municipal de Arapiraca, o ASA recebe o Murici.