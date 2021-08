Itaú libera cartão de crédito sem anuidade; saiba como funciona

O Itaú passou a disponibilizar aos seus clientes a categoria de cartão de crédito Itaú Click Platinum. Através dessa modalidade, é possível ter isenção da anuidade, desde que o cliente tenha um gasto mensal mínimo de R$ 100. Para isso, é preciso passar por uma análise de crédito realizada pela instituição bancária, contudo, não existe um valor mínimo de renda para pedir uma análise.

Com todos os cartões de crédito do Itaú, os clientes contam com a facilidade de conseguir fazer tudo pelo App Itaucard. No aplicativo desenvolvido pela instituição é possível acompanhar os gastos, gerar faturas, conferir benefícios, entre outras inúmeras funções.

Os clientes também podem gerar um Cartão Virtual Itaucard Click por meio do app Itaucard. Desta forma, as compras online tornam-se mais práticas e os clientes ainda protegem os dados do seu cartão físico.

Além disso, é possível cadastrar o novo cartão no Apple Play, Google Play ou Samsung Play. Desse modo, os clientes conseguem realizar pagamentos por aproximação, utilizando apenas o aparelho celular.

Anuidade do novo cartão

Os cartões de crédito tem se tornado cada vez mais essenciais na vida dos brasileiros. Pensando nisso, inúmeras empresas têm se dedicado a tornar a aquisição dos cartões menos burocráticas e mais baratas. A linha Itaú Click Platinum promete um cartão sem anuidade e sem valor mínimo de renda.

Contudo, é importante ressaltar que existe uma condição para o cliente ser isento da taxa de anuidade. Para isso, é necessário que haja um gasto mínimo de R$ 100,00 em cada fatura do cartão de crédito.

Se porventura o cliente não atingir o valor mínimo de R$ 100, é cobrada uma taxa mensal de R$ 9,90, durante 12 meses. Portanto, é importante que os indivíduos analisem seu perfil de consumo antes de adquirir o novo cartão de crédito do Itaú.

Bandeiras do Itaú Click Platinum

O cartão de crédito Itaú Platinum conta com duas opções de bandeira, sendo elas Visa e Mastercard. Ao solicitar o cartão, o cliente precisa escolher qual das duas opções melhor se enquadra ao seu perfil. Atualmente as duas opções contam com a facilidade do pagamento por aproximação.

A bandeira Visa oferece alguns benefícios como serviço de assistência de viagem, seguro para veículos de locadora, seguro de emergência médica internacional e Free Valet (um voucher cortesia) em diversos restaurantes e shoppings. Além disso, o programa “Vai de Visa” oferece descontos e ofertas em diversos parceiros da empresa.

Já a bandeira Mastercard possui benefícios em agências de viagens, serviços de concierge, ofertas internacionais e conta também com o Mastercard Global Service, um serviço internacional de atendimento 24h para situações de emergência. Ademais, com o Mastercard Surpreenda os clientes garantem a vantagem de comprar um produto e levar 2 em diversos parceiros (cinemas, lojas, restaurantes, entre outros).

Antes de escolher a bandeira do novo cartão de crédito do Itaú, é importante que os clientes pesquisem mais sobre as vantagens de cada modalidade. No site de ambas as empresas é possível conferir o regulamento das ofertas disponibilizadas aos clientes.

