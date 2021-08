Itaú oferece novo cartão Infinite aos clientes; saiba como fazer

O LATAM Pass Itaucard Visa Infinite, cartão de crédito do Banco Itaú, que era disponibilizado apenas para correntistas da instituição financeira, agora está liberado para todos do mercado consumidor.

A ferramenta possibilita que os clientes que mantêm o seu gasto mensal em, no mínimo, R$ 20 mil durante três meses, receberam 20 mil pontos em bônus. Essa e outras ofertas devem ser avaliadas pelos clientes, visto que existem condições para recebê-las.

O produto utiliza um dos maiores sistemas de multiplicação de pontos do país. Ele permite conversão de até 5 pontos por dólar em compras no Brasil, e 7 pontos em compras no exterior para assinantes do Clube LATAM Pass.

Cabe salientar, que essas condições são válidas até 31 de dezembro.

Além disso, o cartão possui pontos que nunca expiram e um condição promocional, que consiste na conversão de 2,5 pontos por dólar nas compras nacionais, e 3,5 pontos por dólar em compras internacionais.

Benefícios exclusivos para os usuários do cartão Infinite do Itaú

O Latam Pass Itaucard Visa Infinite concede benefícios e vantagens exclusivas ao voar LATAM Airlines. Entre tais, estão:

Check in e embarque preferenciais;

6 cupons de upgrade de cabine em voos LATAM Airlines;

2 acessos gratuitos ao programa Lounge Key por ano;

Acesso a mais de 850 Salas VIPs em aeroportos no Brasil e no mundo, e acesso ilimitado às salas VIP LATAM no Brasil e no exterior;

Pagamentos de compras no aplicativo;

Parcelamento em 10 vezes sem juros na compra de qualquer passagem da LATAM Airlines;

6 adicionais gratuitos. A contratação deve ser realizada no app itaucard ou central de atendimento;

Promoções exclusivas para resgate de passagens aéreas.

No mais, os usuários também podem contar com os benefícios oferecidos pela bandeira Visa. Entre eles se destacam: Visa Airport Companion, Visa Concierge, Visa Luxury Hotel Collection, entre outros.

O cartão pode ser solicitado por meio do site oficial do Banco Itaú. A instituição deve realizar uma análise de crédito para concedê-lo.