Itaú Unibanco abre vagas no programa de trainee com salário de até R$ 7.600

O Itaú Unibanco abriu nesta terça-feira (10) as inscrições para o programa de trainee 2022. Os candidatos terão a possibilidade de escolher entre duas jornadas de desenvolvimento: Negócios Atacado e Negócios Varejo. Os estudantes precisam ser graduados em qualquer curso nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas a partir de dezembro de 2019. Também podem se inscrever universitários com formação prevista até julho de 2023.

As inscrições ficam abertas até o dia 13 de setembro pelo site. Também é possível realizar o processo pelo aplicativo Trainee Feito Com Você, que disponibiliza conteúdo sobre o banco e o processo seletivo.

Os trainees terão mentorias e acompanhamento da alta liderança, além de oportunidades de networking e de troca de experiências com os executivos. O salário é de R$ 7.600, com participação nos lucros e resultados e outros benefícios, como vale refeição, auxílio creche, Gympass e seguro de vida.

Para a trilha de Negócios Atacado, a empresa solicita nível avançado de inglês. Para os contratados que não dominam o inglês, o banco vai oferecer cursos do idioma. Na primeira fase da seleção, será analisado o aspecto profissional, sem que os avaliadores tenham acesso a dados pessoais dos candidatos.

Vale ressaltar que na edição passada do programa, com mais de 86 mil inscritos, 50% dos aprovados se declaram pretos e pardos e 63% são mulheres. Neste ano, o banco continua com o foco na diversidade.