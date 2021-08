Ituano-SP 2 x 2 São José-RS – Galo abre vantagem, mas cede empate e se complica na briga pela ponta da Série C

Itu, SP, 14 (AFI) – Em uma das partidas que movimentaram a 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no final da tarde deste sábado (22), o Ituano perdeu a chance de voltar a vencer e se complicou na briga pela liderança do Grupo B. Depois de abrir 2 a 0 no placar, o time paulista acabou empatando com o São José-RS, por 2 a 2, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Com o resultado, o Ituano segue estacionado na terceira colocação, agora com 21 pontos e vem de dois empates seguidos. Ypiranga-RS e Criciúma-SC, lideres da chave tem 23. Já o São José-RS conseguiu respirar contra a zona de rebaixamento. O time gaúcho chegou aos 12 pontos e está em oitavo, abrindo três do Paraná, com nove, mas ainda joga na rodada.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

DETALHES DO DUELO

O primeiro tempo começou bastante movimentado e não demorou para o Ituano sair na frente do placar. Aos 11 minutos, Thiago Marques encontrou Fernandinho na área, que limpou a marcação e bateu de canhota no cantinho do goleiro Fábio Rampi, que nada pode fazer. O segundo gol saiu aos 24, quando Léo Duarte pegou a sobra e só teve o trabalho de empurrar para o gol, ampliando a vantagem do time paulista.

Ainda antes do intervalo, o São José-RS conseguiu descontar em um gol contra. Aos 32 minutos, Crystopher cruzou rasteiro e Mateus Silva deu o carrinho para afastar, mas acabou fazendo contra sua meta. Já o gol de empate saiu aos 26 do segundo tempo. Depois de um escanteio cobrado na área, Jadson apareceu com liberdade e testou para o gol, fechando o placar em 2 a 2.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 13ª rodada da primeira fase da Série C. No sábado (21), o São José-RS recebe o Novorizontino, no Estádio Francisco Novelleto, às 11h da manhã, em Porto Alegre. Já na segunda-feira (23), o Ituano visita o Paraná, no Estádio Durival de Britto, às 20h.