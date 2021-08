Ituano-SP 3 x 0 Criciúma-SC – Galo de Itu vence duelo direto e assume 3º lugar no Grupo B

Itu, SP, 04 (AFI) – O Ituano conquistou uma importante vitória nesta quarta-feira (4) no complemento da décima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. No Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), o time paulista teve confronto direto com o Criciúma-SC e venceu por 3 a 0, com gols de Jiménez e Fernandinho, duas vezes.

Com o resultado, o Ituano se recuperou da derrota por 2 a 1 para o Botafogo-SP e chegou a 19 pontos, na terceira colocação do Grupo B. Já o Criciúma segue com 17 pontos, ainda no G4, mas caiu para a quarta colocação. Ypiranga-RS, com 20 pontos, e Novorizontino, com 19, completam o grupo de classificação nas duas primeiras posições.

PRIMEIRO TEMPO COM VÁRIAS CHANCES

A partida começou bem truncada, com os dois times marcando muito bem. Mas logo na primeira boa chegada, o Ituano conseguiu abrir o placar. Aos sete minutos, o volante Jiménez avançou e arriscou chute de fora da área para fazer um belo gol.

O Criciúma tentou responder com Silvinho, mas o chute saiu por cima. Depois Warley teve chance em cobrança de falta, mas o goleiro fez a defesa. Aos 28, o Ituano quase ampliou em cabeçada de Mateus Silva, mas Gustavo espalmou e salvou o Criciúma.

Antes do intervalo, os dois times tiveram mais uma chance cada. O Ituano levou perigo com cruzamento fechado de Eduardo Ramos, defendido pelo goleiro. Já o Criciúma chegou com Warley, novamente em cobrança de falta. Desta vez, o goleiro Pegorari precisou sair de soco para evitar o gol.

Fernandinho marcou dois gols. Foto: Miguel Schincariol/Ituano FC

ITUANO PRECISO NO SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com menos oportunidades. O Ituano, mais tranquilo, valorizava a posse de bola ofensiva. Já o Criciúma seguiu com suas melhores chances através de bolas paradas. Dudu Figueiredo cobrou duas faltas, aos 16 e 26 minutos. Mandou a primeira por cima e, na segunda, exigiu boa defesa do goleiro paulista.

Aguardando uma oportunidade certeira, o Ituano conseguiu ampliar a vantagem aos 35 minutos. Após recuperação de bola, Fernandinho disparou em velocidade, invadiu a área e chutou cruzado para fazer o segundo gol do Ituano.

EXPULSÕES NO FIM

Já nos acréscimos, os goleiros dos dois times, Pegorari e Gustavo, foram expulsos após confusão. No último lance, aos 54, o time paulista ainda teve um pênalti a seu favor. Fernandinho cobrou bem, venceu o goleiro improvisado Claudinho e deu números finais ao jogo.

PRÓXIMOS JOGOS

O Ituano é o primeiro a voltar a campo pela 11ª rodada. No sábado, às 17h, visita o Novorizontino, no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Já o Criciúma recebe o São José-RS no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), às 20h da segunda-feira (9).