Ituano-SP x Criciúma-SC – Em jogo atrasado, Galo e Tigre fazem duelo direto pelo G4 da Série C

Itu, SP, 03 (AFI) – Apenas uma partida atrasada irá fechar as disputas da décima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na tarde desta quarta-feira (04). Jogando no Estádio Novelli Júnior, em Itu-SP, Ituano-SP e Criciúma-SC fazem um duelo direto pelo G4 do Grupo B, às 17h, onde quem vencer irá assumir a vice-liderança da chave.

O Criciúma, que atualmente aparece na terceira colocação com 17 pontos, vem de uma vitória de uma vitória em um clássico catarinense por 1 a 0 em cima do Figueirense. Mas, neste meio de semana, acabou eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil pelo Fluminense. Já o Ituano, que conseguiu embalar cinco vitórias seguidas, tenta voltar ao caminho dos bons resultados após perder para o Botafogo-SP por 2 a 1. Atualmente, o time paulista é quarto com 16.

Vale lembrar que esse duelo foi remarcado para essa quarta-feira (04) justamente por conta de ajustes na tabela da Copa do Brasil. Isso porque, o Fluminense – adversário do Criciúma nas oitavas de final – teve um jogo da Libertadores desmarcado contra o Cerro Porteño-PAR há duas semanas – após a morte do filho do técnico Arce, comandante do time paraguaio.

ITUANO

Para a partida, o técnico Mazola Júnior tem um desfalque certo para armar o time titular do Ituano. Isso porque, Tiago Marques levou o terceiro cartão amarelo na última partida e está fora. Kadu Barona deve assumir a titularidade. Apesar da baixa, o meia Eduardo Ramos pediu atenção ao Galo, já que na visão dele, o segundo turno é praticamente ‘outra competição’ onde a briga pela classificação fica ainda mais acirrada.

“Acho que se torna outra competição. As equipes se reforçam, buscam melhorar em todos os sentidos. Espero que a gente possa manter essa pegada, vínhamos em um ritmo muito bom, conseguindo várias vitórias. É não deixar afrouxar, continuar trabalhando. Tenho certeza que temos tudo para buscar essa classificação”, analisou o meia.

CRICIÚMA

Apesar de vir de uma eliminação na Copa do Brasil, o técnico Paulo Baier não deve fazer grandes mudanças no time titular do Criciúma. Os atacantes Silvinho e Luiz Paulo, que não puderam atuar contra o Fluminense por terem jogado o torneio por outros clubes antes de chegar ao Tigre, voltam a brigar pela titularidade na Série C.

Além deles, o volante Arilson se recuperou de lesão e depois de duas semanas, volta a ficar a disposição. Após o fim do treino desta terça-feira (03), o último antes de embarcar para Itu, o goleiro titular Gustavo disse que o bom desempenho na Copa do Brasil pode motivar a equipe para a sequência da competição.

“Só pegamos coisas boas na trajetória na competição. Isso mostrou que temos totais condições de dar sequência na Série C com bons jogos”, disse o camisa 1.