Ituano-SP x São José-RS – Em momentos opostos, times se enfrentam no sábado

Itu, SP, 13 (AFI) – Vivendo momentos distintos na competição, Ituano e São José entram em campo neste sábado, às 17h, no Novelli Júnior, em Itu. A partida é válida pela 12° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa estão invictos há dois jogos. Já o Zequinha vem de uma derrota.

Os donos da casa estão em terceiro lugar no Grupo B, com 20 pontos. Já o Zequinha, somou apenas 11 e ocupa a oitava colocação.

NOVIDADE

Para o confronto, o técnico Mazola Júnior poderá contar com uma novidade. Trata-se de Gérson Magrão, o atleta polivalente chegou esta semana e pode atuar como lateral, volante ou meio-campista.

ATAQUE REFORÇADO

Kadu Barone foi julgado pela expulsão diante do Oeste, na sétima rodada. Na ocasião o jogado recebeu o cartão vermelho direto após entrada dura no adversário. Por unanimidade, ele foi punido em apenas uma partida, assim, como já cumpriu a ‘automática’, está livre para ser utilizado pelo técnico.

ZEQUINHA SEM TREINADOR

Expulso no último jogo, o treinador será desfalque. Em seu lugar, o auxiliar técnico João Bandoch orientará a equipe durante o jogo.

MARADONA NÃO JOGA

O atacante Cláudio Maradona foi expulso na última rodada. Portanto, cumpre suspensão automática na partida de sábado.