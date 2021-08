Ivete Sangalo diz que filho é ‘músico excepcional’: ‘Acho que é DNA mesmo’

“Ainda que eu ensinasse muito, ele tem uma percepção que vai além exclusivamente do convívio com a música e de ver a mãe trabalhando com aquilo. Eu acho que é DNA mesmo e acho que as meninas vão pelo mesmo caminho”, contou Ivete em entrevista à Patrícia Kogut.

Além de Marcelo, as filhas gêmeas Marina e Helena, de 3 anos, também mostram afinidade com a música, segundo a cantora. “Nessa pandemia eu fiz muitas lives da minha casa. Então, todo esse aparato que eu montava, trouxe um convívio mais antecipado delas com esse universo. Eu nunca tinha levado as duas para show, mas elas passaram a ver o microfone com maior frequência, as luzes, as caixas de som, etc. E se criou uma intimidade muito natural das meninas com isso”, afirma.