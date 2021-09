Ivete Sangalo é a 3ª personalidade mais influente do Brasil

Ivete Sangalo é a terceira personalidade mais influente do Brasil. A informação foi divulgada na 3ª edição da pesquisa Most Influential Celebrities, feita pela Ipsos. A cantora baiana só ficou atrás de Iza (primeira colocação) e Gisele Bundchen (segunda colocação).

A paraibana Juliette apareceu em 4 lugar no ranking. Ainda segundo a pesquisa, as celebridades mais influentes, com nomes em ascensão são a cantora Liniker e as influenciadoras Jout Jout e Mari Saad. Na contramão, com menos poder foi Karol Conká e o motivo para a colocação foi explicado.