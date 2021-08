Ivete Sangalo rebate excesso de cobrança para posicionamento político

Ivete Sangalo, que já se envolveu em algumas polêmicas na internet por causa de política, voltou a se pronunciar acerca da cobrança dos fãs para que ela se posicione, principalmente no que se refere ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em conversa com o jornal O Globo, a cantora afirmou que seu público consegue perceber qual é a sua linha raciocínio. “Eu acho que tem coisas que são muito evidentes e que muitas vezes se tornam dúvidas a partir de informações equivocadas”, declarou.

A comandante do The Masked Singer Brasil ainda destacou que tem comentado sobre diversos pautas importantes para a sociedade. “Então, eu sou cidadã, tenho consciência do que me protege, do que é bom para mim. Me posicionar contra a demora das vacinas é uma demonstração de amor gigantesca. É aí que o amor está, na consciência de que, se a gente tomar vacina, a gente vai se proteger. Acima de tudo, não só nos proteger, vamos proteger um ao outro. Não se vive só em sociedade, se vive em comunidade, em conjunto”, defendeu a baiana.