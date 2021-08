Já eliminado, time da Série D perde patrocínios e não tem verba para pagar salários

Caracaraí, RR, 26 (AFI) – Já eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro, o GAS-RR sofre também no extracampo. O clube confirmou que não tem dinheiro para quitar os salários do mês de agosto por conta da saída de patrocinadores. O dinheiro que o clube tem em caixa já estão reservados para as duas últimas partidas da competição nacional.

SEM DINHEIRO

O presidente Jander Cavalcante admitiu que o clube de Roraima não tem verba para pagar a folha salarial do mês, cerca de R$ 26 mil, equivalente a 18 pessoas do clube entre atletas, comissão técnica e funcionários.

Só com patrocinadores que deixaram o GAS, alegando problemas financeiros, o valor chega a R$ 27,5 mil.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

O clube de Roraima já não tem pretensões na Série D. Isso porque ocupa apenas a penúltima colocação do Grupo A1, com nove pontos.

Na próxima rodada, o GAS-RR recebe o Galvez-AC. Depois, na rodada derradeira, o time visita o Penarol-AM.