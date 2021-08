Já tá voltando? Time da Série C cogita retorno de técnico que deixou o cargo há menos de um mês

Riachão do Jacuípe, BA, 24 (AFI) – A contratação de Luizinho Lopes para tentar tirar o Jacuipense-BA da zona de rebaixamento do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C não foi bem sucedida, tanto que o agora ex-treinador já deixou o cargo no final de semana, antes mesmo do empate contra o Santa Cruz, na noite desta segunda-feira (24). E agora, o Leão do Sisal está estudando algumas possibilidades.

Mesmo de olho nas oportunidades do mercado, o Jacuipense deve mesmo optar por uma solução caseira. E quem deve voltar a comandar o Leão deve ser mesmo Jonilson Veloso. Ele mesmo, o treinador que deixou o cargo a pouco menos de um mês para a contratação de Luizinho. O comandante estava de férias e iria ser realocado em outro cargo dentro do time baiano.

Outras opções são o coordenador técnico Quintino Barbosa e o auxiliar Fábio Frubal – que foi quem ficou à frente da equipe contra o Santa Cruz. O presidente Gegê Magalhães deve dar a decisão final nas próximas horas.

“Jonilson não foi demitido. Ele foi afastado, demos férias. Ele tem vínculo com o clube. Tudo indica que ficaremos com uma solução de casa mesmo. Estamos discutindo isso, mas tudo indica que deveremos escolher entre Frubal, Barbosinha ou o próprio Jonilson. Acho que deve ser dentro dessas três opções”, disse o mandatário em entrevista ao Jornal Baiano, Bahia Notícias.

Na vice-lanterna do Grupo A com 11 pontos ganhos, o Jacuipense volta a campo no próximo sábado (28) quando visita o Ferroviário, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, às 15h.