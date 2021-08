Jackelyne Oliveira revela que toma injeções na costela após rinoplastia e explica motivo

Jackelyne Oliveira compartilhou com seus seguidores algumas detalhes sobre o processo de recuperação da rinoplastia que fez juntamente com seu namorado, o sertanejo Mariano. Através dos Stories do Instagram, a Miss explicou que precisa aplicar injeções na costela, pois os médicos retiraram cartilagem do local para fazer o procedimento.

“Tira a dor na hora! Isso é maravilhoso, 4º dia de operação e zero dor na costela”, começou ela, que seguiu explicando: “Estou anestesiando a costela porque retirou um pedaço da cartilagem da costela para colocar no nariz”.

“O Mariano também fez. Às vezes é necessário fazer isso na rinoplastia. Eu confesso que era uma coisa que estava me preocupando muito. Várias pessoas que fizeram a cirurgia reclamaram muito da dor”, continuou.

A jovem ainda confidenciou que deve tirar o cateter da costela no próximo sábado. “Vai anestesiando conforme o necessário Mari já tirou o dele e segue sem dor”, disse.