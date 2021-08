Jacuipense-BA 1 x 1 Santa Cruz-PE – Movimentado, mas empate ruim para os dois lados na Série C

Salvador, BA, 23 (AFI) – Apenas uma partida fechou as disputas da 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira (23). Em um duelo direto contra o rebaixamento do Grupo A, Jacuipense-BA e Santa Cruz-PE fizeram um jogo bastante movimentado, mas acabaram ficando no empate por 1 a 1, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Pipico abriu o placar para o Santa Cruz ainda no primeiro tempo e Jeremias deixou tudo igual na etapa final. Com o resultado, as duas equipes seguem amargando a zona de rebaixamento. Enquanto o Jacuipense-BA é nono com onze pontos, o rival continua na lanterna da chave com apenas oito pontos. O Altos-PI, primeiro time fora do Z2, tem 14.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

DETALHES DO DUELO

O equilíbrio marcou o início da partida entre Jacuipense e Santa Cruz. As duas equipes buscaram o gol e criaram boas chances de abrir o placar. Depois dos 20 minutos, o Tricolor pernambucano passou a pressionar mais os donos da casa e conseguiram largar na frente. Na marca dos 34, Pipico completou cruzamento de Levi para o fundo das redes: 1 a 0.

Na volta do intervalo, as equipes criaram menos, e o Leão foi mais efetivo. Aos 18 minutos, Bruninho cruzou na área, e Jeremias chegou para mandar uma bomba no fundo do gol de Jordam: 1 a 1. O Santinha ainda levou perigo em finalizações de Pipico, mas sem conseguir concluir com sucesso.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 14ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado (28), o Jacuipense-BA visita o Ferroviário-CE, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, às 15h. Já na segunda-feira (30), o Santa Cruz recebe o Volta Redonda-RJ, no Estádio do Arruda, no Recife, às 20h.