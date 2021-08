Jakelyne Oliveira e Mariano retiram curativos e surpreendem com resultado de rinoplastia

Jakelyne Oliveira e Mariano compartilharam nas redes sociais o resultado da rinoplastia que os dois fizeram no mesmo período. Neste domingo (8), a ex-participante de A Fazenda celebrou o sucesso da cirurgia e mostrou o antes e depois do procedimento.

“Muito feliz em compartilhar o resultado da minha cirurgia com vocês. Há anos queria refazer minha rinoplastia por causa do desvio de septo e assimetria nas narinas, mas confesso que tinha muito receio. Estou muito feliz e realizada com o resultado”, escreveu ela.

Nos comentários, os fãs também destacaram que gostaram da mudança. “Ficou incrível”, disse uma internauta. “Está ainda mais linda”, comentou outra. Já uma terceira ressaltou: “Muito natural”.

Em seu perfil pessoal, Mariano também exibiu novo visual. “Sem palavras pra agradecer ao meu AMIGO e médico @rinoplastiaScheibel. Só quem sofre ou já sofreu com algum procedimento mal sucedido sabe do que estou falando!”, frisou o cantor.

“Meu Deus … já era gato agora ficou como? Gatissimo com esse nariz maravilhoso”, destacou um fã. “Ficou incrível. Adorei demais”, complementou outro.

Veja: