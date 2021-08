Japinha Conde e Guilherme & Benuto lançam música ‘De Cama’

Japinha Conde e Guilherme & Benuto lançam nesta quinta-feira (20) a música ‘De Cama’ nas plataformas digitais. A canção faz parte do projeto ‘ Casa Filtr’, projeto inédito do Filtr Brasil, plataforma de entretenimento da Sony Music.

A canção fala de um término de relacionamento que, depois de tantas separações, já não faz a pessoa sofrer, mas curtir a solterisse. “A música combinou demais, ela ficou com a cara do forró e ao mesmo tempo não deixou de ser sertaneja. Foi um feat que surpreendeu a gente, combinou as nossas vozes, o tom foi bom também. O papo da música é bem atual, tem tudo pra galera gostar. Pra gente foi uma honra, Japinha tem uma energia muito massa no palco”, conta Benuto.

O projeto Casa Filtr foi criado pelo Filtr Brasil com a missão de unir talentos de diferentes gêneros em colaborações únicas. A primeira edição do projeto, que traz o “Forronejo” como tema, já estreia com um elenco de peso: Os Barões da Pisadinha, Israel & Rodolffo, Diego & Victor Hugo, Tierry, Guilherme & Benuto, Yasmin Santos e Japinha Conde.

Assista abaixo: