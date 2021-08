Jaraguá-GO 1 x 1 Aparecidense-GO – Quase que a zebra deu as caras na Série D

Jaraguá, GO, 14 (AFI) – A zebra quase deu as caras no Estádio Amintas de Freitas. Com um gol no último lance, a Aparecidense empatou com o Jaraguá, em 1 a 1, na tarde deste sábado, pela 11ª rodada da Série D do Brasileiro.

O jogo reuniu times de campanhas opostas. A Aparecidense continua na liderança isolada do Grupo A5, com 22 pontos, e o Jaraguá amarga a lanterna, com apenas cinco.

O JOGO

Até de forma surpreendente, o Jaraguá fez por merecer a vitória no primeiro tempo. Melhor em campo, o Gavião da Serra marcou aos 32 minutos. Eduardo fez jogada individual e finalizou na saída do goleiro Pedro Henrique.

Em uma das raras chegadas da Aparecidense no primeiro tempo, Bruno Henrique foi derrubado dentro da área e Alex Henrique desperdiçou a cobrança. No segundo tempo, o Camaleão partiu com tudo para cima.

Apesar da pressão, o gol da Aparecidense saiu no apagar das luzes. Em mais um pênalti a favor do Camaleão, Alex Henrique mostrou personalidade e dessa vez não desperdiçou a cobrança.

PRÓXIMOS JOGOS

Os times voltam a campo no sábado, pela 12ª rodada. O Jaraguá enfrenta o Porto Velho, às 16h30, no Aluizio Ferreira, em Porto Velho-RO, e a Aparecidense recebe o Goianésia, às 16 horas, no Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia-GO.