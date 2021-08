Jéssica Ellen e Rafael Zulu rebatem Aguinaldo Silva após comentário sobre Beyoncé

Aguinaldo Silva causou polêmica ao fazer comentários criticando Beyoncé por ter usado um colar avaliado em R$ 160 milhões para uma campanha da Tiffany & Co. Ela é a primeira mulher negra a usar a joia – outras três pessoas já utilizaram.

“Agnaldo, vamos falar de Brasil? Quando em suas novelas seus protagonistas tiveram a pele como a minha? Quando em suas novelas a cultura preta brasileira foi abordada para ajudar na autoestima da população preta? Quando eu olho a imagem da Beyoncé poderosa e milionária, penso na potência que nós negros somos e o quanto ela inspira milhares de pessoas pretas no mundo todo. Em pleno 2021, a lista de protagonistas pretas na TV brasileira não chega nem a 5 nomes… E não é por falta de talento e sim oportunidades”, iniciou.

“O problema do Brasil não é a Beyoncé ser milionária, é a elite branca se incomodar com nossa autonomia e ascensão social. O problema é AINDA sermos vistos APENAS como descendentes de escravizados e não REAIS POTÊNCIAS! O problema é ter um país com mais de 50% da população preta e isso nem sequer está representado nos filmes e novelas”, completou.