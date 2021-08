Jesus Luz surpreende e revela de onde vem sua inspiração para os looks

Sucesso no mundo da música e das passarelas, Jesus Luz ama se vestir bem. Prova disso é que ele se tornou uma referência do mundo da moda masculina. Em entrevista à CARAS, o famoso revelou de onde tira suas inspirações e ainda confidenciou quais são suas peças preferidas do guarda-roupa.

Ao falar sobre como surgiu o interesse pela carreira de modelo, ele afirmou: “Minha relação com a moda veio dos meus amigos, das pessoas a minha volta. Todo mundo me dizia, me aconselhava a seguir carreira de modelo… E eu no inicio não botava muita fé. Mas por ouvir muito isso das pessoas a minha volta, eu comecei a acreditar e investir e fazer fotos e cursos… E fui mergulhando nesse mundo.”

Para compor os looks, ele pega referências brasileiras e internacionais: “Tenho muitas inspirações tanto nacionais, quanto internacionais. Muitas vezes eu vou oscilando, vou me inspirando por aqui e por ali, mas uma pessoa que sempre me inspirou muito, desde novo assim, Oscar, da Osklen”.

Além disso, no dia a dia, Jesus presa pelo conforto. “Uma das coisas que eu mais me preocupo quando eu estou me vestindo é se eu vou ficar confortável no palco, se a roupa vai me vestir bem, vai me deixar bem e vai aguentar meus pulos. As vezes eu toco até 4 horas sem parar, 5 horas… e se eu não tiver com uma roupa que me deixe bem, me sentindo leve, ai não rola.”.

Ao listar as peças chaves que ele não pode deixar de ter, ele listou calças jeans, blusas e acessórios. “Tem certas calças que eu, por exemplo, eu trago 10 calças pra turnê e uso a mesma uma semana… Porque, sei lá, eu cismo com a peça, e vou estar sempre usando ela”.

Por fim, Jesus Luz deu uma dica preciosa para os fãs de seu estilo: “Permita-se!. Permita-se ser criativo, experimentar coisas novas. Eu acho que a moda vem disso, dessa energia da criatividade, do risco… Nem sempre a gente vai acertar né? Mas é bom a gente estar sempre se reinventando e não ficar preso a uma coisa só.”