João Guilherme vaza número do celular de Zé Felipe; Virgínia entrega reação do marido

João Guilherme deixou vazar sem querer o número do celular do irmão, o cantor Zé Felipe. A gafe aconteceu na noite deste domingo (22), quando João compartilhou uma ligação para o irmão nos stories.

Vírgina, mulher de Zé Felipe, contou na web a reação do marido ao ter o número de contato vazado. “Ele teve que tirar o chip do celular dele, mudou de número por causa do João Guilherme que vazou o número dele”, divertiu-se a loira. “Vou vazar o do João Guilherme”, brincou o artista.