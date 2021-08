Jobcenter anuncia mais de 100 empregos pelo país; veja funções

Jobcenter anuncia NOVOS empregos abertos para colaboradores de diferentes áreas de atuação em TODO BRASIL. São mais de 100 oportunidades com diversos benefícios disponíveis. Veja, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Jobcenter abre NOVAS vagas de emprego para diferentes áreas de atuação

A Jobcenter divulgou mais de 100 oportunidades de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diversas áreas de especialização em todo o país. Além do salário conforme o mercado de trabalho, a empresa oferece vale transporte, vale refeição e seguro de vida. Dentre as vagas, estão as seguintes funções:

Você Pode Gostar Também:

Analista de Licitações Pl. – Mercado Privado;

Assistente de Contas a Pagar;

Motorista Executivo;

Auxiliar de Marketing;

Analista Financeiro I;

Estagiário em Direito;

Operador de Produção I;

Assistente de Sucursal II;

Analista Jr. (Engenharia Ambiental);

Assistente financeiro;

Médico do Trabalho;

Analista de Sinistro Auto I;

Analista II – BI;

Operador de Atendimento I;

Analista de Desenvolvimento de Sistemas III;

Assessor Educacional para Escolas Parceiras;

Gestor de Negócios I;

Analista de Operações I;

Operador de Atendimento I;

Operador Logístico;

Técnico de Enfermagem;

Operador de Empilhadeira;

Gerente Comercial de Vida;

Analista de Atendimento à Saúde;

Analista de Sustentabilidade;

Analista de Controle de Qualidade Pl;

Analista Custos E Investimentos;

Assistente de Cobrança;

Ajudante de Cozinha;

Analista de Assuntos Regulatórios;

Analista de Projetos I;

Assistente II;

Consultor de Vendas;

Desenhista Projetista Jr;

Agente de Transporte;

Entre outros.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na Jobcenter, é necessário acessar o site de inscrição, clicando aqui, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

Gostou das informações? Acompanhe o Notícias Concursos!