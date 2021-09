Joelma fala sobre volta com Ximbinha: ‘Prefiro a morte’

[ad_1]







Joelma abriu o jogo em uma live no último domingo (29), onde falou sobre a marca Calypso e respondeu sobre um possível retorno com Ximbinha. A cantora disse que voltará aos palcos com a turnê “Isso é Calypso”, com referência da banda que a tornou famosa para todo o Brasil.

“Tem muita coisa por vir […] Ano que vem a gente está com a turnê Isso é Calypso, e a banda Isso é Calypso vai voltar”, disse.

A cantora ainda foi perguntada por um fã se haveria uma volta com o ex e respondeu na lata: “Voltar com o ex? Prefiro a morte!. Voltar com a minha banda. Esse projeto é cem por cento meu”.

Ximbinha reagiu as declarações de Joelma através de uma nota enviada ao Jornal Extra, onde afirmou que “por determinação judicial, a marca somente pode ser usada se estiverem os dois sócios juntos”. “Desta forma, a Banda só poderia retornar na sua formação original, e não apenas por um dos artistas”.

Justamente por esse motivo, Joelma pretende usar “Isso é Calypso” ao invés do original “Banda Calypso”.