Joinville-SC 1 x 1 Marcílio Dias-SC – Duelo catarinense termina empatado e JEC encaminha classificação na Série D

Marcílio Dias, SC, 14 (AFI) – Foi por pouco, mas o Joinville-SC conseguiu se manter invicto no Campeonato Brasileiro da Série D. Depois de sair atrás do placar, o JEC conquistou um importante empate em um duelo catarinense, contra o Marcílio Dias-SC, pelo placar de 1 a 1, na Arena Joinville e segue na briga pela liderança do Grupo A8, com a classificação encaminhada para a próxima fase.

Com o resultado, o Joinville se mantém na segunda posição da chave com 21 pontos, dois atrás do FC Cascavel que tem 23. Já o Marcílio Dias chegou ao seu quinto jogo sem vitória, sendo o quarto empate seguido e aparece em sexto com 12 pontos ganhos. O Juventus-SC, primeiro time dentro do G4, tem 13.

DETALHES DO DUELO

A partida começou bastante movimentada, com os dois times trocando passes no meio-campo e procurando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, o placar demorou para sair do zero. Aos 39 minutos, depois de um cruzamento na área, Fernando levou a melhor na dividida contra o zagueiro e o goleiro e quando a bola caiu, só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo das redes e colocar o Marcílio Dias em vantagem.

Na volta do intervalo, o Joinville foi para cima em busca do empate e não demorou para chegar ao seu objetivo. Aos 15 minutos, depois de um escanteio cobrado na área, o zagueiro Fernando apareceu como homem surpresa na área e cabeceou firme para o fundo da rede. Nos minutos finais, o duelo seguiu equilibrado com as duas equipes tentando do desempate, mas sem sucesso. Por isso, a partida terminou em 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (21) para a disputada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, ambos às 15h. O Marcílio Dias recebe o Rio Branco-PR, no Gigantão das Avenidas e o Joinville visita o Juventus-SC, no Estádio João Marcatto.