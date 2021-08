Joinville-SC 3 x 0 Rio Branco-PR – Centroavante demora para abrir porteira e JEC descansa na etapa final

Joinville, SC, 07 (AFI) – A invencibilidade respira. O Joinville-SC venceu o Rio Branco-PR por 2 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série C e ainda não sabe o que é perder, até o momento. Paulo Victor teve algumas oportunidades antes de encontrar as redes e, logo depois, Ratinho ampliou no primeiro tempo. Na reta final, os donos da casa se acomodaram e, naturalmente, fecharam a conta com Xavier.

O JEC se mantém na segunda colocação do Grupo A8, mas reduz a vantagem para o líder Cascavel-PR a apenas um ponto (20 contra 21). Os paranaenses ainda entram em campo contra o Esportivo-RS. O Rio Branco segue isolado na lanterna com apenas seis pontos e o sonho da classificação fica cada vez mais distante.

NA TERCEIRA, QUEBROU A PORTA

O Joinville, como se esperava, começou muito melhor. Criou as principais oportunidades do primeiro tempo e poderia ir ao vestiário com uma vantagem ainda maior. O goleiro do Rio Branco foi o único que, efetivamente, trabalhou pelos visitantes.

Antes dos dez minutos, o centroavante Paulo Victor teve duas oportunidades. Na primeira, chutou sem aquela eficiência. Em seguida, recebeu cruzamento de Chrystian, que desviou no zagueiro do Rio Branco e, no susto, pegou no atacante. A bola foi para fora.

Na terceira, porém, Paulo Victor não perdoou. Aos 28 minutos, ele recebeu em velocidade e bateu cruzado. O goleiro Lucas Macanhan foi mal no lance e a redonda passou por baixo. Abriu a porteira. Aos 30, Yann Rolim levantou na área e, sem querer, Chrystian cabeceou para o meio. Ratinho apareceu, como elemento surpresa, e ampliou.

FICOU TRANQUILO

A partida caiu na volta do intervalo. O Joinville, com a vantagem, tirou o pé e pouco agrediu. O Rio Branco, coitado, não encontrou forças para reagir.

Os mandantes até permitiram. O time paranaense teve mais posse de bola, mas não soube o que fazer. Quando chegava ao ataque, os jogadores erravam na conclusão das jogadas e o goleiro Rafael Pascoal só entrou em cena, ao sentir uma lesão.

O arqueiro, porém, se recuperou e retornou à meta. Perto do apito final, o Joinville, naturalmente, marcou presença no campo ofensivo. Aos 46 minutos, Davi Lopes deu ótimo passe para Xavier que, na frente do goleiro, fechou a conta.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Na 11ª rodada, o Joinville continua em casa e recebe o Marcílio Dias-SC, às 15 horas do sábado (14). O Rio Branco também será mandante. Enfrenta o Juventus-SC, no Estradinha, domingo, às 15 horas.