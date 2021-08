Jorginho dá a receita para o Figueirense avançar: “Errar menos e produzir mais”

Florianópolis, SC, 02 (AFI) – Satisfeito com os três pontos conquistados na vitória sobre o Novorizontino, por 1 a 0, o técnico Jorginho deu a receita para o Figueirense se classificar às quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Restam oito rodadas e 24 pontos em disputa.

“Precisamos continuar ganhando. Precisamos de, pelo menos, cinco ou seis vitórias. Temos que continuar essa batida. Não tem outro objetivo. Temos que ser mais competitivos. É errar menos e produzir mais. Essa é a fórmula. E trabalhado muito. Não tem outra alternativa”, analisou o comandante.

NA COLA!

Com a vitória em cima do vice-líder do Grupo B, o Figueirense ficou na sétima colocação com 13 pontos, a três da zona de classificação. Invicto em Florianópolis com três vitórias e dois empates, o Figueirense tentará desencantar fora de casa – dois empates e três derrotas.

“Nós temos que quebrar esse negócio de não conseguir vencer fora de casa. Estamos jogando bem. A bola não está entrando. É o processo que o clube passa. Só consegue vencer aquele que tem armadura de titânio e esses jogadores colocaram essa armadura para ganhar. Eu peço a nossos torcedores que continuem acreditando. Continue dando força. Eu entendo vocês. Estamos lutando, defendendo o escudo de vocês com a maior dignidade possível. Vamos vencer fora e conseguir pontos necessários para se classificar e colocar o Figueirense onde nunca deveria ter saído”, completou Jorginho.

No domingo, às 11 horas, o Figueirense visitará o lanterna Oeste na Arena Barueri, pela 11ª rodada.