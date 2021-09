Jorginho valoriza empate, mas acredita que Cuiabá poderia vencer o Fortaleza

[ad_1]



Cuiabá, MT, 31 (AFI) – O empate sem gols com o Fortaleza, em plena Arena Castelão, na noite da última segunda-feira, pela 18ª rodada do Brasileirão, foi valorizado pelo técnico do Cuiabá, Jorginho.

Apesar de ter comemorado o resultado conquistado em Fortaleza, Jorginho acredita que o Dourado poderia ter voltado para casa com os três pontos diante de um adversário bastante qualificado.

“Gostei do ponto conquistado, diante das dificuldade, o adversário é terceiro colocado, time de muita qualidade, que tem investimento bem maior que o nosso, está há muito mais tempo na Série A. Conseguimos superar a pressão deles. Poderíamos ter ganhado o jogo, as melhores chances foram nossas”, disse Jorginho.

Agora, as atenções do Cuiabá estão voltadas para a partida do próximo sábado, contra o Santos, às 21 horas, na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

A expectativa de Jorginho é ter novamente o zagueiro Anderson Conceição e o meia Rafael Gava, que não enfrentaram o Fortaleza por questão física. Por outro lado, Pepê recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão.

O Cuiabá está na luta contra o rebaixamento do Brasileirão e aparece na 15ª colocação, com 21 pontos.